Дрогба завершив кар'єру

Колишній нападник Челсі Дідьє Дрогба зіграв останній матч в кар'єрі.

40-річний івуарієць, останніми роками виступав за американський Фінікс Райзінг, в якому він водночас і співвласник, програв у фіналі Кубка ЮСЛ Луїсвілль Сіті — 0:1.

Дрогба відомий за виступами за Марсель і Челсі. Виграв 14 трофеїв, включно з 4 чемпіонськими титулами. Він також грав за Ле-Ман, Генгам, Галатасарай, Шанхай Шеньхуа і Монреаль Імпект.

За збірну Кот-д'Івуару з 2002 до 2014 року провів 104 матчі і забив 65 голів.

Об'єднана футбольна ліга, USL

Фінал

8 листопада

Луїсвілль Сіті — Фінікс Райзінг 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 62 Спенсер

Нещодавно футболіст відзначився неймовірним голом.

Джерело - Чемпіон.