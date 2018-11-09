Дрогба завершив кар'єру

Колишній нападник Челсі Дідьє Дрогба зіграв останній матч в кар'єрі.
40-річний івуарієць, останніми роками виступав за американський Фінікс Райзінг, в якому він водночас і співвласник, програв у фіналі Кубка ЮСЛ Луїсвілль Сіті — 0:1.
Дрогба відомий за виступами за Марсель і Челсі. Виграв 14 трофеїв, включно з 4 чемпіонськими титулами. Він також грав за Ле-Ман, Генгам, Галатасарай, Шанхай Шеньхуа і Монреаль Імпект.
За збірну Кот-д'Івуару з 2002 до 2014 року провів 104 матчі і забив 65 голів.
Об'єднана футбольна ліга, USL
Фінал
8 листопада
Луїсвілль Сіті — Фінікс Райзінг 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 62 Спенсер
Нещодавно футболіст відзначився неймовірним голом.
Джерело - Чемпіон.