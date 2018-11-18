Турецькі журналісти не прийшли на прес-конференцію Луческу після поразки від Швеції

Головний тренер збірної Туреччини Мірча Луческу не користується повагою серед турецьких журналістів.

Про це повідомляє Digisport.

Після матчу 5 туру Ліги націй Туреччина – Швеція журналісти турецьких ЗМІ не прийшли на прес-конференцію головного тренера їх збірної Мірчі Луческу. Сама прес-конференція тривала лише кілька хвилин.

Нагадаємо, у 5 турі Ліги націй Туреччина програла Швеції з рахунком 1:0, що відправило підопічних Мірчі Луческу у дивізіон С.

Зауважимо, що невдовзі збірна України зіграє товариський матч проти Туреччини у Анталії. Матч відбудеться 20 листопада, початок гри о 19:30.

Також, в 5 турі Ліги націй збірна Сербії вдома у принциповому поєдинку обіграла Чорногорію.

Джерело - football24.ua.