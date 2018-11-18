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В Астані очікується аншлаг на матчі з Динамо

Сьогодні 16:34 1397 0
В Астані очікується аншлаг на матчі з Динамо

Матч 5 туру групового етапу Ліги Європи Астана – Динамо повинен відбутись із вщент заповненими трибунами.

Астана на своєму офіційному сайті пропонує вболівальникам завчасно придбати квитки зі знижкою на матч проти київського Динамо.

Який стане останнім домашнім поєдинком для казахського клубу в 2018 році. "Жовто-сині" попереджають, що за добу до гри квитків, швидше за все, не буде. Астана Арена вміщує 30 тисяч глядачів.

Матч Астана – Динамо Київ відбудеться 28 листопада о 17:50 за київським часом. Обидві команди після 4 турів мають по 8 очок та лідирують в турнірній таблиці групи К.

Нагадаємо, Динамо здолало Олімпік з рахунком 3:0.

Також, гравець Динамо може зіграти у складі Хорватії.

Джерело - football24.ua.

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