Вербич готовий зіграти проти Англії

Захисник Динамо і збірної Хорватії Йосип Пиварич розповів про готовність взяти участь в матчі проти збірної Англії.

Його слова наводить narod.hr.

"Травма ноги в минулому. Та оскільки я не тренувався протягом 9 днів, не міг взяти участь у зустрічі з іспанцями в четвер. Я тренувався в понеділок, середу, у четвер провів заняття в тренажерному залі. До неділі буду готовий, щоб зіграти на Вемблі", — сказав Пиварич.