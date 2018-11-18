Румунію жорстко покарали за банер Косово — це Сербія

Вболівальники збірної Сербії на матчі з Чорногорією вивісили банер з вдячністю румунським фанатам.
Румуни під час матчу проти сербів у Бухаресті вивісили банер "Косово - це Сербія".
УЄФА вважає це расизмом, тому покарала Румунію матчем без глядачів . Також румунська федерація за цей жест вболівальників 50 тисяч євро. Окім цього за інші порушення румунів оштрафують на 23 тисячі євро.
Сербські вболівальники на грі з Чорногорією вивісили банер румунською мовою: "Дякуємо вам, брати-румуни".
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Джерело - zurnal.rs.