Екс-тренер Динамо може очолити Чорноморець

Екс-тренер Динамо Анатолій Дем'яненко вчора в Одесі відвідав товариський матч між Чорноморцем і молдавським Сфинтул Георге, що закінчився перемогою гостей 4:2.

Про це повідомляє Odessa.online.

За інформацією видання, клуб всерйоз розглядає можливість зміни тренерського штабу після закінчення першої частини сезону.

Основним кандидатом на пост головного тренера одеситів може стати якраз Анатолій Дем'яненко.

Раніше, Ротань розповів чому пішов з Динамо.

Також, Ріанчо розповів, чому залишив Динамо.

Джерело - odessa.online.