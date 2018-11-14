Ріанчо розповів, чому залишив Динамо

Колишній асистент Сергія Реброва - іспанець Рауль Ріанчо, пояснив, чому залишив київський клуб.

Про це повідомляє Спорт-Експресс.

"Я був помічником Сергія Реброва, Динамо виграло два чемпіонати. Це був успіх. Після другого переможного сезону я зустрівся з президентом і сказав йому: на мій погляд, є 4-5 гравців, яких треба міняти. Тому що вони більше нічого не виграють. Президент не захотів", - сказав Ріанчо.

Іспанець стверджує, що президент Динамо пропонував йому новий контракт, однак він відмовився.

"Я сказав, що йду, тому що ми вичавили максимум з цього складу. Мені сказали: стривай, ось новий контракт. Хороший контракт! Але я відмовився. Команда досягла стелі", - пояснив Ріанчо.

Нагадаємо, Рауль Ріанчо залишив посаду виконувача обов’язків головного тренера Спартака.

Водночас, іспанський тренер заявив, що хотів би продовжити працювати у Росії.

Джерело - Спорт-Експресс.