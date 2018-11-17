Скрипник про роботу в Росії: Коли будуть пропозиції, тоді й поговоримо

Головний тренер Риги Віктор Скрипник розповів про інтерес до нього з боку російських клубів.

Його слова наводить видання Советский спорт.

"У мене були контакти з представниками Локомотива, але це вже в минулому. Зайвий раз ворушити це не варто. Розмови з Локомотивом були рік чи півтора тому, але коли тренер команди виграє титули і вирішує поставлені завдання, про що тут можна говорити? Як професіонал я все прекрасно розумію. Про те, що мною цікавиться Спартак, я дізнався від вас — журналістів. А так, ніяких розмов не було. Чи погодився б працювати в Росії? Якщо буде інтерес, тоді і поговоримо", — сказав український тренер.