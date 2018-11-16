На матчі Ліги Європи Ворскла - Арсенал очікується аншлаг

На матч Ліги Європи між Ворсклою та Арсеналом залишилось лише три тисячі квитків.
Про це повідомляє офіційний Twitter полтавської команди.
До слова, стадіон Ворскла імені Олексія Бутовського вміщує трохи менше 25 тисяч вболівальників. Нагадаємо, матч Ворскла – Арсенал відбудеться 29 листопада у Полтаві.
Всі встигли за квитками на наш матч з #Арсенал #Лондон в #Полтава? 🧐❓— ФК Ворскла (@vorsklacomua) 16 листопада 2018 р.
Бо буде так: хто не встиг - той запізнився! 🐸
Залишилось лише три тисячі квитків!
⚽️🔥⚽️🔥⚽️🔥
🆚➡️@Arsenal
🏟️➡️#Vorsklabutovskystadium #Poltava
🗓️➡️29/11/2018
⌚️➡️19:55 p.m.
📺➡️@footballua_tv #FCVP pic.twitter.com/tMI45GwZT4
Перший очний матч цих команд завершився перемогою лондонського клубу з рахунком 4:2. Після 4-х турів Арсенал з 10-ма пунктами лідирує у групі, Ворскла посідає 3 місце з 3 очками в активі.
Нагадаємо, УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Ворскли.
Джерело - Чемпіон.