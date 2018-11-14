УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Ворскли, через безлади на трибунах під час матчу Ліги Європи з Карабахом.

Про це повідомляє report.az.

Після матчу Ворскла - Карабах комітет УЄФА з контролю, етики та дисципліни почав дисциплінарне розслідування стосовно обох клубів.

Справу відкрито за однією і тією ж статтею: "Кидання на поле предметів і використання піротехніки". Питання буде розглянуто 13 грудня.

Таким чином, не буде накладено жодних обмежень для відвідування уболівальниками Ворскли матчу проти англійського Арсеналу 29 листопада у Полтаві.

Нагадаємо, матч Ворскла - Карабах було перервано через безлади на трибунах.

Ворскла програла Карабаху на своєму полі з рахунком 0:1.

Джерело - report.az.