Ференцварош Реброва може підписати Погба

28-річний захисник Флорентен Погба, який є братом хавбека англійського Манчестер Юнайтед і збірної Франції Поля Погба, може перейти до будапештського Ференцварош.

Про це повідомляє csakfoci.

За інформацією джерела, футболіст уже прилетів до команди на оглядини. Після цього керівництво вирішить його долю.

Гравець є вільним агентом, в кінці минулого сезону Флорентен Погба покинув турецький Генчлерберлігі, за який він провів вісім поєдинків.

Нагадаємо, Ребров кличе до Фернцвароша ще одного українця.

Раніше команда Реброва програла Академії Пушкаша.

Джерело - csakfoci.