Ференцварош Реброва може підписати Погба

28-річний захисник Флорентен Погба, який є братом хавбека англійського Манчестер Юнайтед і збірної Франції Поля Погба, може перейти до будапештського Ференцварош.
Про це повідомляє csakfoci.
За інформацією джерела, футболіст уже прилетів до команди на оглядини. Після цього керівництво вирішить його долю.
Гравець є вільним агентом, в кінці минулого сезону Флорентен Погба покинув турецький Генчлерберлігі, за який він провів вісім поєдинків.
Нагадаємо, Ребров кличе до Фернцвароша ще одного українця.
Раніше команда Реброва програла Академії Пушкаша.
Джерело - csakfoci.