Ребров кличе до Ференцвароша ще одного українця

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров хоче бачити у Ференцвароші Ігоря Харатіна.
Про це повідомляє FootballHub.
Півзахисник Зорі може приєднатися у Ференцвароші до іншого українця - Івана Петряка, який грає за угорський клуб з літа.
Харатін працював під керівництвом Реброва у Динамо.
Українська діаспора в Угорщині зросте?🤔— FootballHub (@FootballHub_Ua) 23 жовтня 2018 р.
За нашою інформацією, Сергій Ребров має намір запросити до Ференцвароша гравця @FCZoryaOfficial Ігоря Харатіна🔥😳 pic.twitter.com/nwnOBrvuIo
Нагадаємо, Ференцварош 20 жовтня зазнав першої поразки під керівництвом Сергія Реброва.
Раніше, Іван Петряк заявив, що зрадів, коли Ференцварош очолив Сергій Ребров.
Джерело - FootballHub.