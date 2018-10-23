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Ребров кличе до Ференцвароша ще одного українця

Сьогодні 17:37 276 0
Ребров кличе до Ференцвароша ще одного українця

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров хоче бачити у Ференцвароші Ігоря Харатіна. 

Про це повідомляє FootballHub. 

Півзахисник Зорі може приєднатися у Ференцвароші до іншого українця - Івана Петряка, який грає за угорський клуб з літа. 

Харатін працював під керівництвом Реброва у Динамо. 

Нагадаємо, Ференцварош 20 жовтня зазнав першої поразки під керівництвом Сергія Реброва

Раніше, Іван Петряк заявив, що зрадів, коли Ференцварош очолив Сергій Ребров

Джерело - FootballHub.

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