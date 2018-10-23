Ребров кличе до Ференцвароша ще одного українця

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров хоче бачити у Ференцвароші Ігоря Харатіна.

Про це повідомляє FootballHub.

Півзахисник Зорі може приєднатися у Ференцвароші до іншого українця - Івана Петряка, який грає за угорський клуб з літа.

Харатін працював під керівництвом Реброва у Динамо.

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За нашою інформацією, Сергій Ребров має намір запросити до Ференцвароша гравця @FCZoryaOfficial Ігоря Харатіна🔥😳 pic.twitter.com/nwnOBrvuIo — FootballHub (@FootballHub_Ua) 23 жовтня 2018 р.

Нагадаємо, Ференцварош 20 жовтня зазнав першої поразки під керівництвом Сергія Реброва.

Раніше, Іван Петряк заявив, що зрадів, коли Ференцварош очолив Сергій Ребров.

Джерело - FootballHub.