Команда Реброва зазнала першої поразки в сезоні

Ференцварош, який очолює Сергій Ребров, зазнав першої поразки в поточному сезоні чемпіонату Угорщини.

Кривдниками підопічних Реброва став скромний ФК Академія Пушкаша. Господарям вистачило одного голу на початку поєдинку для перемоги. У складі Ференцвароша весь матч на полі провів український хавбек Іван Петряк.

Чемпіонат Угорщини

11 тур

20 жовтня

Академія Пушкаша - Ференцварош 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 20 Хеджус.

Також, Коноплянка перевершив досягнення Реброва.

Була інформація, Ребров хоче орендувати ще одного гравця Шахтаря.

Джерело - Чемпіон.