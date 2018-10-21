Команда Реброва зазнала першої поразки в сезоні

Ференцварош, який очолює Сергій Ребров, зазнав першої поразки в поточному сезоні чемпіонату Угорщини.
Кривдниками підопічних Реброва став скромний ФК Академія Пушкаша. Господарям вистачило одного голу на початку поєдинку для перемоги. У складі Ференцвароша весь матч на полі провів український хавбек Іван Петряк.
Чемпіонат Угорщини
11 тур
20 жовтня
Академія Пушкаша - Ференцварош 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 20 Хеджус.
Також, Коноплянка перевершив досягнення Реброва.
Була інформація, Ребров хоче орендувати ще одного гравця Шахтаря.
Джерело - Чемпіон.