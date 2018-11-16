У стадіону Шахтаря фінансові проблеми

Металіст-1925 і Шахтар не покривають потреби стадіону ОСК Металіст.

Харківська обласна рада прийняла рішення дозволити КП ОСК Металіст здавати в оренду майно, яке знаходиться на його балансі.

Стадіон ще в травні клопотав про подібну прохання через фінансові проблем, в яких опинився стадіон. У нього є борг перед будівельною і проектною компанією в розмірі 18,4 млн гривень.

До 2017 року єдиним способом заробляння грошей було проведення на стадіоні футбольних матчів клубом Металіст. Але клуб був визнаний банкрутом, до того ж у нього залишилося борги перед стадіоном - 6,8 млн гривень.

Зараз на стадіоні Металіст грають футбольні клуби Шахтар і Металіст-1925 але цього недостатньо, щоб уникнути фінансових проблем.

Нагадаємо, Мудрик почав тренуватися з основою гірників.

Гравець Шахтаря відновив після травми.

Джерело - https://mykharkov.info/.