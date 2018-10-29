Юний гравець Шахтаря тренуватиметься разом з основою гірників

17-річний півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик поділився враженнями від першого тренування з основним складом гірників.

Його слова цитує офіційний сайт донеччан.

"Паулу Фонсека сказав, що тепер я тренуватимуся з ними, з першою командою. Також обговорили, що мені необхідно змінити в грі, тому що в дублі у мене одні функції, а тут — дещо інші. Сказав, всі ці моменти я розумію, просто треба трохи перебудуватися і відпрацювати їх з партнерами", — сказав Мудрик.