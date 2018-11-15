Захисник Шахтаря відновився від травми

Оборонець Шахтаря Олег Данченко відновив тренування у загальній групі.
Про це повідомляє офіційний сайт Шахтаря.
Зранку 15 листопада донеччани провели заключну сесію цього тижня. Півторагодинне інтенсивне тренування включало бігову роботу без м'ячів, квадрати і двосторонку на третині поля.
До загальної групи повернувся Олег Данченко. За індивідуальною програмою продовжують займатися Марлос, Жуніор Мораес та Богдан Бутко.
Попереду в команди три вихідні. У понеділок, 19 листопада, гірники зберуться у заміському комплексі Святошин, де готуватимуться до домашнього поєдинку 16-го туру УПЛ проти Львова.
Нагадаємо, найкращим гравцем Шахтаря у жовтні став Жуніор Мораес.
Тим часом, Шахтар розпочав продаж квитків на домашній матч Ліги чемпіонів з Ліоном.
Джерело - Шахтар.