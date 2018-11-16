Капітан збірної Іспанії покинув команду

Капітан збірної Іспанії Серхіо Рамос повернувся до Мадрида,

Про це повідомляє прес-служба іспанців у Twitter.

32-річний захисник Реала відчував дискомфорт у привідному м’язі під час зустрічі з Хорватією в Лізі націй напередодні. Рамос залишив розташування збірної і не допоможе команді в товариській зустрічі з Боснією та Герцеговиною.

⚠️ OFICIAL | @SergioRamos jugó con molestias en el aductor y abandona la concentración debido a una sobrecarga. No viajará a Las Palmas por precaución pic.twitter.com/ZDwRcVwGJJ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 15 листопада 2018 р.

Ступінь ушкодження гравця наразі невідомий, а рішення відправити його додому ухвалене як запобіжний захід.

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Джерело - Чемпіон.