Модрич: Це найкращий рік моєї кар'єри

Півзахисник Реала Лука Модрич заявив, що, незалежно від того, завоює він Золотий м'яч, 2018 рік був найкращим у його кар'єрі.

Слова футболіста наводить sport.ua.

"З кожним матчем я відчуваю себе все краще і зараз перебуваю в хорошому фізичному стані. Золотий м'яч? Подивимося, що станеться. Буде чудово, якщо я виграю, але нічого не зміниться, якщо я не отримаю перемогу. Це кращий рік моєї кар'єри, незалежно від того, чи отримаю я Золотий м'яч", — заявив хорватський футболіст.