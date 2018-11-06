Ювентус хоче підписати найкращого футболіста світу

Ювентус розглядає можливість підписання ще одного гравця Реала. Після Кріштіану Роналду продовжити кар'єру в Турині може і Лука Модрич.
Про це повідомляє Don Balon.
У клубі переконані, що потенційний прихід хорватського хавбека та його зіграність з Кріштіану Роналду допоможе Юве у боротьбі за перемогу в Лізі чемпіонів.
Влітку хорватом активно цікавився Інтер. Крім того, як зазначає джерело, Модрич має пропозиції і з MLS.
Нагадаємо, півзахисник Реалу Лука Модрич став найкращим футболістом 2018 року за версією ФІФА.
Джерело - football24.ua.