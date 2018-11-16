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Ліга націй: відеоогляд п'ятого туру

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Ліга націй: відеоогляд п'ятого туру

У Лізі націй відбулося дев'ять матчів п'ятого туру.

До вашої уваги результати та відеоогляд усіх поєдинків.

Ліга націй

5 тур

15 листопада

Казахстан — Латвія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 — 37 Суюмбаєв, 1:1 — 48 Ракель

Сан-Марино — Молдова 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — 77 Дамашкан

Андорра — Грузія 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 — 9 Чакватадзе, 1:1 — 63 Мартінес.

Бельгія — Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 — 65 Бачуай, 2:0 — 81 Бачуай

Австрія — Босні і Герцеговина 0:0

Люксембург — Білорусь 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 — 37 Драгун, 0:2 — 54 Драгун

Хорватія — Іспанія 3:2 (0:0)

Голи: 1:0 — 34 Крамарич, 1:1 — 56 Себальос, 2:1 — 69 Едвай, 2:2 — 78 пенальті Рамос, 3:2 — 90+3 Едвай.

Угорщина — Естонія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 — 8 Орбан, 2:0 — 69 Салаї

Греція — Фінляндія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 — 25 автогол Гранлунд

Нагадаємо, 16 листопада Словаччина прийматиме Україну.

Текстову трансляцію матчу читайте на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.

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