Ковалець: Поки це вершина тренерської роботи Шевченка

Екс-футболіст збірної України Сергій Ковалець розповів, чим відрізняється команда Андрія Шевченка зразка 2016 року від команди 2018 року.

Його слова наводить ua-football.

"Андрій Шевченко набув досвіду. Поки це вершина його тренерської роботи. Для нього це новий виклик в житті. Тому, що гравець і тренер — це різні категорії. Потрібно віддати належне, що Андрій взяв собі досвідчених помічників, які допомогли йому адаптуватися в ролі тренера. Подобається, що не боїться омолоджувати склад. Гру будує на контролі м'яча, дотримується обраного курсу і не кидається з боку в бік. Є одна схема, за якою грає команда. За два роки прийшла стабільність, а з нею і впевненість", — сказав Ковалець.