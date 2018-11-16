Циганик: в матчі зі словаками заб'є Яремчук

Відомий український журналіст і телеведучий Ігор Циганик поділився думками про майбутній матч Ліги націй зі Словаччиною.

Його слова цитує Рейтинг букмекерів.

"Важко щось сказати про цей матч. Не розумію, яким буде склад, цілі та завдання в збірної України. Словакам цей матч теж не дуже принциповий. Пояснюю чому. В останньому турі Ліги націй Словаччина грає з Чехію. Цей поєдинок буде набагато важливішим для нашого суперника. Словакам потрібно переграти на виїзді чехів, аби залишитися в дивізіоні.

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Сумніваюся, що обидві команди вийдуть на гру як на останній бій. Вважаю, що в цьому матчі заб’є Яремчук. У майбутньому матчі буде менше відповідальності, тому Роман зіграє розкутіше, проявить себе та відзначиться першим голом за збірну. Вірю в Яремчука.

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Шевченко обіцяв експерименти, проте думаю, що нападник Гента вийде з перших хвилин. На вістрі особливо й нема кому грати. Так, є Швед і Борячук, однак вони іншого типу нападники", — заявив Циганик.

Сайт Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

Джерело - Рейтинг букмекерів.