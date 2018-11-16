Скаут: Ціна Мудрика понад три мільйони

Мій профіль

Музичук — Лагно: пряма онлайн-трансляція півфіналу Чемпіонату світу

Сьогодні 11:02 706 1
Словаччина - Україна: текстова онлайн-трансляція
Сьогодні 11:31 212
Ліга націй: Словаччина - Україна: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 06:48 5040
Хорватія вирвала перемогу над Іспанією у Лізі націй
Вчора 23:41 1151
Музичук зіграла внічию в першій півфінальній партії на Чемпіонаті світу
Вчора 14:46 1325
Музичук зіграє з Лагно, Костенюк з Веньцзюнь: пряма онлайн-трансляція півфінальних ігор
Вчора 13:01 1522
Топ-10 найуспішніших трансферів Динамо
Вчора 07:55 4755 3
Ліга націй. Хорватія - Іспанія: анонс і прогноз матчу
Вчора 07:10 904
Лунін може змінити клуб
14.11.2018 19:34 1765
У ДТП загинув український чемпіон світу з армрестлингу
14.11.2018 18:44 2249 1
Навколо спорту
Блоги
Рудий діамант українського футболу: Циганкову - 21. ВІДЕО
Рудий діамант українського футболу: Циганкову - 21. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 16:42 1803 1
Топ-15 українських спортсменів, які отримали російське громадянство
Топ-15 українських спортсменів, які отримали російське громадянство Максим Буйдин
14.11.2018 16:48 3232
Після марафону: шокуючі кадри учасників, які пробігли 42 кілометри. ВІДЕО
Після марафону: шокуючі кадри учасників, які пробігли 42 кілометри. ВІДЕО Валерій Ручка
13.11.2018 13:54 998 1
Україна виступить в Шанхаї на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима
Україна виступить в Шанхаї на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима Андрій Твердохліб
12.11.2018 14:59 544
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО Phillip Hess
11.11.2018 21:15 768
Неймовірний гол зі штрафного від суперника Шахтаря в ЛЧ. ВІДЕО
Неймовірний гол зі штрафного від суперника Шахтаря в ЛЧ. ВІДЕО Phillip Hess
11.11.2018 14:05 1124
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав Андрій Твердохліб
11.11.2018 10:40 9257
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
11.11.2018 10:07 1215
Усик розкрив секрет, як збирається перемагати в суперважкій ваговій категорії
Усик розкрив секрет, як збирається перемагати в суперважкій ваговій категорії Phillip Hess
11.11.2018 09:44 1329
Усик нокаутував Белью та захистив усі пояси. Відео бою
Усик нокаутував Белью та захистив усі пояси. Відео бою Андрій Твердохліб
11.11.2018 08:15 40282 2
Потужний та досвідчений. Як Белью знищив Хея на шляху до бою з Усиком. ВІДЕО
Потужний та досвідчений. Як Белью знищив Хея на шляху до бою з Усиком. ВІДЕО Phillip Hess
10.11.2018 19:08 2744
Як Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу. ВІДЕО
Як Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу. ВІДЕО Phillip Hess
10.11.2018 17:36 2417
Зінченко підтримав Усика перед боєм з Белью. ФОТО
Зінченко підтримав Усика перед боєм з Белью. ФОТО Phillip Hess
10.11.2018 15:25 1057
Усик-професіонал: 5 років тому зійшла нова зірка світового боксу. ВІДЕО
Усик-професіонал: 5 років тому зійшла нова зірка світового боксу. ВІДЕО Максим Буйдин
09.11.2018 20:24 1256
Андердог з подушкової фабрики.10 фактів із життя суперника Усика - Тоні Белью
Андердог з подушкової фабрики.10 фактів із життя суперника Усика - Тоні Белью Максим Буйдин
09.11.2018 15:08 1271
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:34 Футбол Словаччина — Україна: де дивитися матч Ліги націй 330
11:31 Футбол Словаччина - Україна: текстова онлайн-трансляція 212
11:02 Шахи Музичук — Лагно: пряма онлайн-трансляція півфіналу Чемпіонату світу 706 1
10:59 Футбол Маркевич та Яковенко відвідали тренування збірної України. ФОТО 165
10:52 Баскетбол Найкращі моменти 15 листопада в НБА. ВІДЕО 146
10:34 Футбол Коноплянка: Словаки хочуть порадувати вболівальників, але ми не дамо їм це зробити 132
10:07 Футбол Скаут: Ціна Мудрика понад три мільйони 853
09:49 Бокс Берінчик і Малиновський проведуть бої в Броварах 249
09:35 Футбол Жіру: Гомосексуальність у футболі демонструвати неможливо 677
09:25 Бокс Усик: Існує мрія про бій в Україні, але мене влаштовує Британія 2055
08:58 Баскетбол Голден Стейт переграв Х'юстон, Атланту розгромив Денвер 214
08:44 Футбол Англія розгромила США, Руні не зміг забити в прощальному матчі. ВІДЕО 482
08:32 Бокс Красюк: Усик позбавив світ від величезної теми для спілкування 1167
08:20 Баскетбол Денвер розгромив Атланту Леня 204
08:03 Футбол Він завжди думає про футбол і подобається Шеві - відомий журналіст про Циганкова 537
07:49 Футбол Збірна Німеччини декласувала збірну Росії. Відеоогляд матчу 1635
07:26 Футбол Українці в Словаччині: фоторепортаж тренування збірної України 387
06:48 Футбол Ліга націй: Словаччина - Україна: анонс і прогноз матчу 5040
15 Листопада 2018
23:53 Футбол Німеччина розтрощила Росію у товариському матчі 917
23:41 Футбол Хорватія вирвала перемогу над Іспанією у Лізі націй 1151
23:17 Бокс Усик збереже чемпіонські титули, попри перехід у надважку вагу. ВІДЕО 1098
22:58 Теніс ATP запускає новий турнір для збірних. ВІДЕО 352
22:37 Футбол На грі Польща - Чехія вивісили банер "Львів - колиска польського футболу". ФОТО 826 1
22:20 Футбол Саудівський принц готовий викласти за МЮ 3 млрд євро 463
21:53 Навколо спорту Усик та Шевченко погуляли на відкритті бару Кличка. ФОТО 1655

Скаут: Ціна Мудрика понад три мільйони

Сьогодні 10:07 853 0
Скаут: Ціна Мудрика понад три мільйони

Скаут Кальярі Алекс Великих розповів про трансферну вартість юного хавбека Шахтаря Михайла Мудрика.

Його слова наводить ua-football.

"Мудрик — це топ-гравець європейського рівня. Я його возив до Італії, де він отримав чудову пресу. Чому український гравець Шахтаря коштуватиме дорожче, ніж італійський з тими ж характеристиками? Тому що Шахтар — це топовий клуб Європи, який не вимагає продажу свого молодого таланту... Тому умовний Мудрик за ціну в 3 мільйони може бути цікавий (в Італії - ред.). Але, наскільки я знаю, ціна за Мудрика зараз вища", — заявив Великих.

Нагадаємо, Мудрик почав тренуватися з основою гірників.

Гравець Шахтаря відновив після травми.

Джерело - ua-football.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()