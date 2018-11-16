Скаут: Ціна Мудрика понад три мільйони

Скаут Кальярі Алекс Великих розповів про трансферну вартість юного хавбека Шахтаря Михайла Мудрика.

Його слова наводить ua-football.

"Мудрик — це топ-гравець європейського рівня. Я його возив до Італії, де він отримав чудову пресу. Чому український гравець Шахтаря коштуватиме дорожче, ніж італійський з тими ж характеристиками? Тому що Шахтар — це топовий клуб Європи, який не вимагає продажу свого молодого таланту... Тому умовний Мудрик за ціну в 3 мільйони може бути цікавий (в Італії - ред.). Але, наскільки я знаю, ціна за Мудрика зараз вища", — заявив Великих.