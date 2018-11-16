Жіру: Гомосексуальність у футболі демонструвати неможливо

Нападник лондонського Челсі й збірної Франції Олів'є Жіру розповів про те, як ставиться до геїв.

Його цитує Xsport з посиланням на The Guardian.

"Гомосексуальність у футболі демонструвати неможливо. У роздягальні багато тестостерону, ви живете в кімнатах разом, разом ходите в душ. Це складно, але це так. Я розумію біль і складність становища чоловіків, які здійснюють камінг-аут. Це справжній тест після багатьох років роботи над собою. Я дуже терпимий до цього. Коли я грав в Монпельє, то позував для журналу Têtu (журнал, орієнтований на ЛГБТ-аудиторію - ред.). В Арсеналі, коли мене попросили надіти райдужні шнурки на підтримку гей-спільноти, я зробив це. Але в футбольному світі щодо цього питання ще чекає багато роботи", — сказав Жіру.

Нещодавно легендарний англієць завершив кар'єру.

Окрім цього завершив кар'єру Дідьє Дрогба.

Джерело - Xsport.