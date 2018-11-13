Легендарний англієць завершив кар'єру

Колишній хавбек лондонського Челсі та збірної Англії Джо Коул оголосив про завершення професійної кар'єри.

Про це повідомляють Футбольні трансфери.

"Через 20 років професійної кар'єри настав час повісити бутси на цвях. 716 матчів, 104 голи за сім відмінних клубів, а також честь виступати за збірну Англії. Це була мрія. Дивлячись в майбутнє, я хочу залишатися в футболі. Я відчуваю, що можу багато зробити в якості тренера", - заявив 37-річний англійський футболіст.