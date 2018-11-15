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Коноплянка: Зі Словаччиною буде важкувато без лідерів

Сьогодні 20:47 188 0
Коноплянка: Зі Словаччиною буде важкувато без лідерів

Євген Конопляна поділився очікуваннями від матчі Ліги націй проти Словаччини.

Про це повідомляє football.ua. 

За словами Євгена Коноплянки, збірній України буде складно грати проти Словаччини без Марлоса та Андрія Ярмоленка. 

"Звичайно, нам буде важкувато грати без лідерів. Розуміємо, що з ними було б легше. Але я хочу сказати, що ми не повинні ділити на лідерів і не лідерів. Є хлопці, хто досвідченіший, хто молодший. Так, можна поділитися цим досвідом. Але у нас колектив, за рахунок цього ми і добиваємося перемог", - сказав Коноплянка на передматчевій прес-конференції. 

Нагадаємо, Андрій Шевченко назвав Словаччину надзвичайно мотивованим суперником

Водночас, головний тренер збірної Словаччини Павел Гапал, пообіцяв грати з Україною на перемогу

Джерело - football.ua.

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