Тренер збірної Словаччини: З Україною націлені на перемогу

Головний тренер збірної Словаччини Павел Гапал пообіцяв грати проти України на перемогу.

Про це повідомляє Football.ua.

"Ми націлені на перемогу. Ми хочемо набрати якомога більше очок в матчах проти України і Чехії, в ідеалі - шість. Але якщо ми зіграємо внічию з Україною і переможемо в Празі, то будемо щасливі. Але, як я вже сказав, ми хочемо взяти максимум", - сказав Гапал.

За словами тренера, у матчі з Україною він внесе зміни до складу.

"Ми внесемо деякі зміни до складу, але на даний момент я не хотів би їх оголошувати. Крім того, у нас є нові ідеї, тактичні напрацювання, але, перш за все, гравці повинні вийти на поле з упевненістю в собі", - підкреслив Гапал.

Нагадаємо, Андрій Шевченко назвав Словаччину мотивованою командою із сильним складом.

Раніше, збірна Словаччини втратила захисника Любомира Шатку, якому у Братиславі зламали щелепу.

Джерело - football.ua.