Шевченко: Словаччина мотивована команда із сильним складом

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився очікуваннями від матчу Ліги націй зі Словаччиною.

Про це повідомляє dynamo.kiev.ua.

"Збірна Словаччини - дуже мотивована команда з дуже сильним складом і високим рівнем гри як в плані командних дій, так і в плані індивідуальних можливостей футболістів. Так що нас чекає дуже непростий матч", заявив Шевченко.

За словами тренера збірної України, у матчі зі Словаччиною буде важливо, як вдасться замінити лідерів команди - Андрія Ярмоленка та Марлоса.

"Ми втратили двох провідних гравців - Ярмоленко і Марлоса. Викликали чотирьох новачків. Дуже важливо щоб ті, хто буде завтра грати правильно підійшли до гри і внесли свій внесок в ту систему колективної грі, яку ми очікуємо побачити. Матч для нас принциповий. З такою сильною командою дуже важливо показувати високий рівень гри", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, збірна України сьогодні прилетіла до Словаччини на матч Ліги націй.

Проти Словаччини не зіграє захисник збірної України Василь Кравець, який травмувався на тренуванні.

Джерело - dynamo.kiev.ua.