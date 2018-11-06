Футболісту збірної Словаччини зламали щелепу і вибили зуби

Захисник збірної Словаччини з футболу Любомир Шатка зазнав нападу в ніч з суботи на неділю в Братиславі.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу Дунайська-Стреда.
В результаті інциденту, Шатка отримав перелом щелепи, у нього вибито кілька зубів і сильно розбите обличчя. Крім цього, лікарі констатували струс мозку.
Згідно з попередніми даними, на полі цього року він вже не з'явиться ... Таким чином, його участь в листопадових матчах Ліги націй проти збірної України і збірної Чехії виключено.
Нападник затриманий поліцією і доставлений до відділку, де йому були пред'явлені звинувачення.
Нагадаємо, Шевченко назвав склад на Словаччину та Туреччину.
Товариський матч між збірними України та Туреччини відбудеться у Києві, або Анталії.
Джерело - dynamo.kiev.ua.