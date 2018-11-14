Кравець не зіграє проти Словаччини та Туреччини

Мій профіль

Топ-15 українських спортсменів, які отримали російське громадянство

Вчора 16:48 1602
Лунін може змінити клуб
Вчора 19:34 842
У ДТП загинув український чемпіон світу з армрестлингу
Вчора 18:44 1240
Марія Музичук вийшла до півфіналу чемпіонату світу
Вчора 17:21 787
Новіков - Чемпіон світу з греко-римської боротьби. ФОТО
Вчора 08:39 643
Зірковий український гравець отримав російське громадянство
13.11.2018 14:28 6129 2
Бентлі, Мальдіви та позолочена квартира: журналісти розповіли про шикарне життя голови ФФУ Павелка. ВІДЕО
13.11.2018 13:10 2966 1
Проти Павелка порушено кримінальну справу за трьома статтями
12.11.2018 19:30 3071
Усик повернувся в Україну після перемоги над Белью. ВІДЕО
12.11.2018 18:50 1987
Усик: Сказав Зінченку, що безкоштовно людей не б'ю. ФОТО
12.11.2018 15:38 2471
Навколо спорту
Блоги
Топ-15 українських спортсменів, які отримали російське громадянство
Топ-15 українських спортсменів, які отримали російське громадянство Максим Буйдин
Вчора 16:48 1602
Після марафону: шокуючі кадри учасників, які пробігли 42 кілометри. ВІДЕО
Після марафону: шокуючі кадри учасників, які пробігли 42 кілометри. ВІДЕО Валерій Ручка
13.11.2018 13:54 822 1
Україна виступить в Шанхаї на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима
Україна виступить в Шанхаї на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима Андрій Твердохліб
12.11.2018 14:59 506
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО Phillip Hess
11.11.2018 21:15 709
Неймовірний гол зі штрафного від суперника Шахтаря в ЛЧ. ВІДЕО
Неймовірний гол зі штрафного від суперника Шахтаря в ЛЧ. ВІДЕО Phillip Hess
11.11.2018 14:05 1066
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав Андрій Твердохліб
11.11.2018 10:40 9200
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
11.11.2018 10:07 1188
Усик розкрив секрет, як збирається перемагати в суперважкій ваговій категорії
Усик розкрив секрет, як збирається перемагати в суперважкій ваговій категорії Phillip Hess
11.11.2018 09:44 1292
Усик нокаутував Белью та захистив усі пояси. Відео бою
Усик нокаутував Белью та захистив усі пояси. Відео бою Андрій Твердохліб
11.11.2018 08:15 39941 2
Потужний та досвідчений. Як Белью знищив Хея на шляху до бою з Усиком. ВІДЕО
Потужний та досвідчений. Як Белью знищив Хея на шляху до бою з Усиком. ВІДЕО Phillip Hess
10.11.2018 19:08 2711
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14 Листопада 2018
23:30 Футбол Ібрагімовіч близький до повернення у Мілан 245
23:26 Футбол Кравець не зіграє проти Словаччини та Туреччини 484
23:07 Футбол Збірна України потренувалася на засніженому Олімпійському. ФОТО 453
22:51 Футбол Ротань назвав трійку найкращих гравців УПЛ 328
22:29 Шахи Музичук: Вийти до півфіналу було нелегко 274
22:07 Баскетбол Черкаські Мавпи програли Баккену в Кубку Європи ФІБА 182
21:53 Баскетбол Дніпро вп’яте поспіль програв у Кубку Європи ФІБА 184
21:37 Бокс Джошуа зустрінеться з переможцем бою Вайлдер - Ф’юрі 439
21:19 Футбол Рібері вибачився перед журналістом, якого відлупцював за критику 246
21:02 Бокс Зінченко вражений популярністю Усика в Англії. ВІДЕО 402
20:42 Футбол Реал здійснив перший зимовий трансфер 493
20:25 Шахи Музичук у півфіналі ЧС зіграє з екс-українкою, яка виступає за Росію 875
20:06 Футбол ПСЖ можуть погнати з Ліги чемпіонів 730
19:51 Футбол Лідер Баварії травмувався на тренуванні 321
19:34 Футбол Лунін може змінити клуб 842
19:19 Теніс Екс-друга ракетка світу завершила кар’єру. ВІДЕО 668
19:02 Футбол Верес покарають за зайву заміну в матчі 283
18:44 Інше У ДТП загинув український чемпіон світу з армрестлингу 1240
18:26 Шахи Марія Музичук гарантувала собі участь у претендентському турнірі 460
18:05 Футбол Україну та Туреччину розсудять арбітри з Косова. ФОТО 294
17:47 Футбол Півзахисник Ворскли вибув на 4 місяця 297
17:21 Шахи Марія Музичук вийшла до півфіналу чемпіонату світу 787
17:16 Бокс Гарсія відмовився від бою з Ломаченком 814
16:55 Футбол Ріанчо розповів, чому залишив Динамо 651
16:48 Блог Топ-15 українських спортсменів, які отримали російське громадянство 1602

Кравець не зіграє проти Словаччини та Туреччини

Вчора 23:26 484 0
Кравець не зіграє проти Словаччини та Туреччини

Захисник збірної України Василь Кравець не допоможе збірній України у матчах проти Словаччини та Туреччини. 

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ. 

13 листопада під час відкритого тренування Кравець зробив різкий рух й отримав защемлення нерву поперекового відділу. 

За оцінкою головного лікаря збірної України Артура Глущенка, захисник вибув на сім-десять днів. Відтак, Кравець повертається до розташування свого клубу, де пройде курс реабілітації. 

Збірна України провела тренування на засніженому Олімпійському

Товариський матч між Україною та Туреччиною судитимуть арбітри із Косова

 

Джерело - ФФУ.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()