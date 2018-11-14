Кравець не зіграє проти Словаччини та Туреччини

Захисник збірної України Василь Кравець не допоможе збірній України у матчах проти Словаччини та Туреччини.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

13 листопада під час відкритого тренування Кравець зробив різкий рух й отримав защемлення нерву поперекового відділу.

За оцінкою головного лікаря збірної України Артура Глущенка, захисник вибув на сім-десять днів. Відтак, Кравець повертається до розташування свого клубу, де пройде курс реабілітації.

Збірна України провела тренування на засніженому Олімпійському.

Товариський матч між Україною та Туреччиною судитимуть арбітри із Косова.

Джерело - ФФУ.