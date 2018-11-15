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Збірна України прилетіла до Словаччини. ФОТО

Збірна України прибула до Словаччини на заключний матч групового раунду Ліги Націй. 

Про це повідомляє Федерація футболу України. 

Політ тривав півтори години. Братислава зустріла українців сонячною погодою й теплом - у сттлиці Словаччини полюс 11. 

На виході з терміналу на гравців чекали кілька фанів збірної України з Нетішина та любителі автографів із зображенням Андрія Шевченка. 

Одразу з аеропорту команда автобусом вирушила до Трнави. У цьому місті синьо-жовті розмістяться в готелі Holiday Inn. Після заселення збірники пообідають і матимуть близько трьох із половиною годин для відпочинку. Увечері українці випробують газон стадіону ім. Антона Малатинського — тренування розпочнеться о 20:00 за київським часом.

За півгодини до цього Андрій Шевченко разом з Євгеном Коноплянкою дасть прес-конференцію для представників ЗМІ.

Матч Словаччина - Україна відбудеться 16 листопада у Трнаві. 

Нагадаємо, судити гру Словаччина - Україна буде Нікола Дабанович із Чорногорії

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Джерело - ФФУ.

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