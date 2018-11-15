Пиварич не зіграє за Хорватію проти Іспанії

Захисник Динамо Йосип Пиварич не допоможе Хорватії у матчі Ліги націй проти Іспанії.

Про це повідомляє Xsport.

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч повідомив, що Пиварич не встиг відновитися до матчу Ліги націй проти Іспанії.

"Пиварич не готовий грати і ми не будемо ризикувати його здоров'ям. Зліва зіграє Єдвай, чи Міліч", - сказав Даліч.

За інформацією хорватських ЗМІ, Пиварич тренується за індивідуальною програмою, тому його участь у поєдинку з Англією також перебуває під питанням.

Нагадаємо, Пиварич отримав від президента Хорватії Колінди Грабар-Кітарович орден князя Бранімира.

Раніше, Пиварич не зміг допомогти Динамо у матчі Ліги Європи з Ренном.

Джерело - Xsport.