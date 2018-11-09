Шахтар назвав найкращого гравця місяця. ВІДЕО

Форвард Шахтаря Жуніор Мораес визнаний найкращим гравцем ірників в жовтні.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

У голосуванні за Мораеса віддали сої голоси 1393 респондентів.

На другій сходинці - Ісмаїлі, а далі розташувалися Майкон і Віктор Коваленко.

Відзначимо, що Мораес зіграв в п'яти поєдинках гірників в жовтні, в яких забив чотири м'ячі і оформив один асист.

Нагадаємо, Шахтар зганьбився у Лізі чемпіонів, поступившись Манчестер Сіті з рахунком 0:6.

Найгіршим гравцем у складі Шахтаря було визнано Андрія П’ятова.

Джерело - Чемпіон.