Шахтар розпочав продавати квитки на матч з Ліоном у Лізі чемпіонів

12 грудня в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар у Харкові прийматиме Ліон. Квитки на поєдинок – у вільному продажу.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Придбати їх можна:
- у касах стадіону (щодня з 10:00 до 19:00);
- на shakhtar.com;
- у мобільному додатку Shakhtar Tickets (Google Play та App Store);
- на сайтах-партнерах клубу internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua і tickets.ua (квитки роздрукувати самостійно та взяти із собою);
- у роздрібній торговельній мережі Харкова.
Вартість – від 100 гривень.
Поєдинок на ОСК Металіст розпочнеться о 22:00.
Нагадаємо, в останньому турі Чемпіонату України Шахтар здолав Ворсклу.
А Фанати Шахтаря розвісили на трибуні кельтський хрест
Джерело - Шахтар.