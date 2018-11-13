Шахтар розпочав продавати квитки на матч з Ліоном у Лізі чемпіонів

12 грудня в 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар у Харкові прийматиме Ліон. Квитки на поєдинок – у вільному продажу.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.



Придбати їх можна:



- у касах стадіону (щодня з 10:00 до 19:00);

- на shakhtar.com;

- у мобільному додатку Shakhtar Tickets (Google Play та App Store);

- на сайтах-партнерах клубу internet-bilet.ua, payhub.com.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua і tickets.ua (квитки роздрукувати самостійно та взяти із собою);

- у роздрібній торговельній мережі Харкова.



Вартість – від 100 гривень.

Поєдинок на ОСК Металіст розпочнеться о 22:00.

Нагадаємо, в останньому турі Чемпіонату України Шахтар здолав Ворсклу.

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Джерело - Шахтар.