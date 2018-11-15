Ліга націй. Хорватія - Іспанія: анонс і прогноз матчу

Хорватія - Іспанія

Ліга націй. Група A, 5-й тур

Максимір, Загреб. 15 листопада, 21:45

Головний арбітр: Олексій Кульбаков (Білорусь)

Асистенти арбітра:Дмитро Жук, Олег Маслянко (Білорусь)

Четвертий арбітр: Юрій Хомченко (Білорусь)

Віце-чемпіон світу в поєдинках після ЧС-2018 показує жахливі результати. З чотирьох змагань по закінченню Мундіаля "картаті" виграли лише один поєдинок проти Йорданії. У Лізі націй хорвати досі не відзначилися забитим голом, на початку програвши іспанцям 6:0, а потім зігравши внічию з англійцями 0:0. Зараз підопічні Златко Далича займають останнє місце в групі з одним балом в активі.

Головний тренер команди в інтерв'ю висловив думку, що хорвати зобов'язані помститися за прикру поразку, яку він назвав "історичним фіаско". Далич вважає, що його гравці краще готові до майбутнього матчу, у них немає травмованих гравців і вони добре вивчили суперника, який з приходом Луїса Енріке помітно змінив свою стратегію гри.

Збірна Іспанії відверто провалила Чемпіонат світу в Росії, і виною тому багато в чому став скандал, пов'язаний з підписанням Хулена Лопетегі в Реал. Хулен був звільнений за кілька днів до початку Мундіаля, а нещодавно його звільнили і з посту тренера мадридського клубу. На пост головного тренера фурії Рохи заступив екс-тренер Барселони - Луїс Енріке. І з перших матчів Іспанія під його керівництвом показала, що на наступному великому турнірі вона один з основних претендентів на перемогу.

По черзі були биті англійці і хорвати в Лізі націй, а потім і Вельс у товариському матчі. Вперше спіткнулася збірна лише в матчі-відповіді зі збірною трьох левів. Але цей поєдинок повинен піти підопічним Енріке тільки на користь, так як об'єктивно червона фурія домінувала в тому двобої, але втратила концентрацію. Тепер їм належить битися з замотивованою Хорватією, яка жадає реваншу. І це стане ще однією відмінною перевіркою.

Орієнтовні склади:

Хорватія: Лівакович, Врсалько, Ловрен, Віда, Едвай, Модрич, Ракітич, Ковачич, Перішич, Крамарич, Ребич

Іспанія: Де Геа, Альба, Рамос, Начо, Карвахаль, Алькантара. Бускетс, Сауль, Іско, Родріго, Асенсіо

Прогноз Чемпіона: 0:2

Джерело - Чемпіон.