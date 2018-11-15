Коноплянка: Потрібно покращувати свою гру

Півзахисник Шальке і збірної України Євген Коноплянка заявив, що національній команді потрібно не забувати свою гру.

Коноплянку цитує прес-служба ФФУ.

"Ми граємо в футбол, результат все одно на першому місці. Попри те, що ці матчі нічого не вирішують, програвати не хочеться. Тому у нас заряджений, якщо можна так висловитися, настрій, тому ми все одно намагатимемося грати лише на перемогу. До того ж у нас багато молодих гравців. Потрібна зіграність, потрібно не забувати свою гру і покращувати її", — заявив Коноплянка.