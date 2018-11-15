Павлов: Я завжди говорив, що Шевченко все робить правильно

Президент Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу Микола Павлов поділився очікуваннями від майбутніх матчів збірної України.

Його слова наводить телеканал Футбол.

"Я завжди говорив, що Шевченко все робить правильно. Підтвердження моїх слів — у нас не тільки результат, а й хороша гра. З'явилося багато молодих футболістів. Якщо зараз взяти склад нашої збірної, в кожній грі я для себе, як уболівальник, відкриваю те, що в команді дуже хороша обстановка", — сказав Павлов.