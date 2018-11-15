Маркевич: Команда прогресує, це найголовніше

Глава комітету національних збірних команд Федерації футболу України Мирон Маркевич поділився очікуваннями від матчів проти Словаччини в Лізі націй і контрольного протистояння з Туреччиною.
Його слова наводить телеканал Футбол.
"Тренерський склад проробив гарну роботу. Команда прогресує, і це найголовніше. Зараз в цих двох іграх головний тренер дасть можливість пограти новачкам, яких запросив, тим, хто менше грав. Це буде резонно", — вважає Маркевич.
Матч проти Словаччини відбудеться в п'ятницю, 16 листопада. Початок о 21.45. З Туреччиною команда Шевченка зіграє 20 листопада. Початок о 19.30.
Нагадаємо, тренування збірної відвідав Ротань.
Натомість Макаренко висловив бажання дебютувати в національній команді
Джерело - Футбол.