Маркевич: Команда прогресує, це найголовніше

Глава комітету національних збірних команд Федерації футболу України Мирон Маркевич поділився очікуваннями від матчів проти Словаччини в Лізі націй і контрольного протистояння з Туреччиною.

Його слова наводить телеканал Футбол.

"Тренерський склад проробив гарну роботу. Команда прогресує, і це найголовніше. Зараз в цих двох іграх головний тренер дасть можливість пограти новачкам, яких запросив, тим, хто менше грав. Це буде резонно", — вважає Маркевич.

Матч проти Словаччини відбудеться в п'ятницю, 16 листопада. Початок о 21.45. З Туреччиною команда Шевченка зіграє 20 листопада. Початок о 19.30.

Нагадаємо, тренування збірної відвідав Ротань.

Натомість Макаренко висловив бажання дебютувати в національній команді

Джерело - Футбол.