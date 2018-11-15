Конкурент Зінченка вибув до кінця 2018 року

Лівий захисник Манчестер Сіті Бенджамен Менді не зіграє щонайменше до кінця року.

Про це повідомляє прес-служба містян.

Футболіст отримав травму в поєдинку 12-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед. У Менді пошкодження меніска. Він уже переніс успішну операцію, про що повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Повідомляється, що строки відновлення футболіста точно займуть понад два місяці. Це означає, що Менді не візьме участі в матчах МанСіті 2018-го року.

Нагадаємо, Зінченко вражений популярністю Усика в Англії.

Натомість Усик відвідав роздягальню Манчестер Сіті.

Джерело - Xsport.