Конкурент Зінченка вибув до кінця 2018 року

Лівий захисник Манчестер Сіті Бенджамен Менді не зіграє щонайменше до кінця року.
Про це повідомляє прес-служба містян.
Футболіст отримав травму в поєдинку 12-го туру Англійської Прем'єр-ліги проти Манчестер Юнайтед. У Менді пошкодження меніска. Він уже переніс успішну операцію, про що повідомив на своїй сторінці в Instagram.
Повідомляється, що строки відновлення футболіста точно займуть понад два місяці. Це означає, що Менді не візьме участі в матчах МанСіті 2018-го року.
Нагадаємо, Зінченко вражений популярністю Усика в Англії.
Натомість Усик відвідав роздягальню Манчестер Сіті.
Джерело - Xsport.