Зінченко вражений популярністю Усика в Англії. ВІДЕО

Олександр Зінченко приємно вражений популярністю Олександра Усика у Великій Британії.

Про це повідомляє FootballHub.

"Я був приємно вражений, мені було дуже приємно, що доволі багато людей, зокрема футболістів, знають про Усика. Наприклад, Фабіан Делф його великий фанат. Він дивився кожен його бій", - розповів Зінченко.

Також футболіст зауважив, що в Усика не було вибору, за кого вболівати у манчестерському дербі.

"Уболівати за Манчестер Юнайтед? Саня не мав вибору. Я думаю, що проти 20 футболістів Ман Сіті Усику було б непросто. Це було дуже приємно, що українці зустрілися. Ну, звичайно, я вважаю, що треба триматися разом, де б ми не були. Я сподіваюсь, що ми його добре зустріли", - сказав Зінченко.

Нагадаємо, Усик відвідав роздягальню Манчестер Сіті, після матчу з МЮ.

Крім цього, Усик повечеряв з футболістами Ман Сіті.

Джерело - FootballHub.