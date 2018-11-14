Збірна України потренувалася на засніженому Олімпійському. ФОТО

Збірна України перед відльотом до Словаччини на матч Ліги Націй потренувалася на засніженому НСК Олімпійський.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Снігопад у столиці втрутився й у графік збірної України. Через негоду тренування, що було попередньо призначене на 12:00, тренерський штаб змушений був перенести на 17:00. Працівники НСК Олімпійський за допомогою студентів-волонтерів Національного університету фізвиховання та спорту очистили газон від товстого шару снігу.

За температури -2°C тренування пройшло у високому темпі.

Нагадаємо, збірна України готується до матчі зі Словаччиною у Києві.

Раніше, Андрій Шевченко назвав склад збірної України на матчі зі Словаччиною та Туреччиною.

Джерело - ФФУ.