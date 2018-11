Україну та Туреччину розсудять арбітри з Косова. ФОТО

Товариський матч між збірними України та Туреччини обслуговуватиме бригада арбітрів з Косова.

Про це повідомляє Kosovan Football у twitter

Головним арбітром буде Генцен Нуза. Асистенти рефері - Фатлум Беріша, Бухар Селімай, четвертий арбітр - Бешфорт Косумі.

Матч Туреччина - Україна відбудеться 20 листопада в Анталії.

🇽🇰 Genc Nuza, Fatlum Berisha, Bujar Selimaj and Besfort Kosumi will be in charge of a friendly game between Turkey and Ukraine in Antalya. pic.twitter.com/yPZ2S2GWzx