Ротань назвав трійку найкращих гравців УПЛ

Руслан Ротань назвав трійку найкращих футболістів чемпіонату України.

Про це повідомляє Футбол 24.

"Думаю, найкращого гравця обиратимуть з трійки Тайсон, Марлос і Циганков. Але Тайсон останнім часом був травмований, тому думаю, що боротьба буде між Циганкова і Марлосом", - сказав Ротань.

Також асистент головного тренера Олімпіка заявив, що вважає найкращим тренером УПЛ Паулу Фонсеку.

"Що стосується найкращого тренера, то потрібно брати того, хто став чемпіоном. Тому буде правильно, якщо на сьогоднішній день в Україні кращим стане Паулу Фонсека. Але у нас є і інші хороші тренери. Той же Юрій Вернидуб, Мораіш, який очолює Карпати. Вони заслуговують хороших слів, і теж будуть боротися за це звання", - переконаний Ротань.