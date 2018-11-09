Ротань міг стати тренером збірної

Помічник головного тренера донецького Олімпіка Руслан Ротань міг увійти до тренерського штабу національної збірної України.

Про це повідомив сам екс-футболіст Дніпра.

"Була пропозиція в травні. Мені дзвонив Андрій Миколайович, але в той час була ймовірність пропозиції від кіпрського клубу, і я був впевнений, що ще буду виходити на поле.

Мене все просили почекати, проте в підсумку воно не відбулося, а Шевченку до того моменту я вже відмовив. Виходить, пролетів повз цієї вакансії ", - сказав Ротань.