Рібері вибачився перед журналістом, якого відлупцював за критику

Півзахисник Баварії Франк Рібері вибачився перед журналістом, якому надавав ляпасів за критику.

Про це повідомляє Bild.

Патрік Гійю знає Рібері особисто і почав його критикувати, звинувативши в двох пропущених голах команди в програному матчі з Борусією. У відповідь на це футболіст дав представнику ЗМІ кілька ляпасів і штовхнув його.

Сьогодні Гійю прибув в офіс Баварії, де в присутності керівництва клубу Рібері вибачився перед журналістом за свою поведінку. Гійю прийняв вибачення і не планує звертатися до суду. Наразі невідомо, чи буде клуб приймати якісь санкції щодо гравця.

Нагадаємо, інцидент із Рібері та Гійю стався після матчу чемпіонату Німеччини, у кому Баварія програла Боруссії - 2:3.

На тренуванні травмувався один із лідерів Баварії - Хамес Родрігес.

Джерело - Bild.