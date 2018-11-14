Лідер Баварії травмувався на тренуванні

Півзахисник Баварії Хамес Родрігес отримав травму на тренуванні.

Про це повідомляє Goal.

Хамес Родрігес вибув на кілька тижнів. Клубний лікар німецького клубу Ханц-Вільгельм Млюллер Вольфгахт констатував, що колумбієць отримав пошкодження лівого коліна.

У нинішньому сезоні Родрігес провів вісім матчів, забив три голи та зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, Реал хоче повернути Родрігеса з Баварії.

Баварія у видовищному матчі чемпіонату Німеччини програла дортмундській Боруссії.

Джерело - Goal.