Рібері вдарив журналіста через критику

Мюнхенська Баварія в 11 турі Бундесліги на виїзді поступилась Борусії Д у драматичному матчі з рахунком 2:3. Але після матчу стався скандальний епізод.

Про це повідомляє Видання Sport.de.

Видання повідомляє, що півзахисник "червоних" Франк Рібері мав неприємну зустріч з журналістом Патріком Гійю біля автобуса команди. За інформацією джерела, француз тричі дав ляпаса Гійю, а також вдарив у груди.

Рібері залишився незадоволений критикою журналіста після гри проти "джмелів", який звинуватив хавбека у трьох пропущених м'ячах. При цьому Франк та Гійю давно знайомі.

Наступного дня спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджіч заявив, що обидва обговорять інцидент під час особистої зустрічі.

Нагадаємо, 35 років виповнилося одному з найкращих захисників за всю історію футболу - Філіппу Ламу.

Джерело - football24..