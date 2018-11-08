ФФУ оголосила де зіграють Україна та Туреччина

ФФУ офіційно заявила, що товариський матч між збірними України та Туреччини відбудеться у Анталії.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

ФФУ виступила з офіційною заявою про те, що контрольний поєдинок перенесено з Дніпра в Анталію.

Турецька сторона компенсує всі витрати, викликані перенесенням, а також виплатить додаткову суму, яка піде на ремонт системи електропостачання на Дніпро-Арені.

Матч Україна - Туреччина відбудеться 20 листопада в Антальї, о 19:30 за київським часом.

Раніше стало відомо, що матч з Туреччиною збірна України зіграє у гостях.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко підтвердив, що гра відбудеться у Туреччині.

Джерело - Офіційний сайт ФФУ.