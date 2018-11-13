Стала відома ціна квитків на матч Туреччина - Україна

Стартував продаж квитків на товариський матч між збірними Туреччини та України.

Про це повідомляє офіційний сайт Турецької футбольної федерації.

Квитки продаються в трьох цінових категоріях. У першій категорії коштують 30 турецьких лір (150 грн), другої - 15 турецьких лір (75 грн), третьої - 10 турецьких лір (50 грн). Одна людина може купити максимум 4 квитки.

Нагадаємо, поєдинок відбудеться 20-го листопада в Антальї. Початок матчу - о 19.30 за київським часом. Стадіон Анталья Арена вміщує 32 539 глядачів.

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Джерело - sport.ua.