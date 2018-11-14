Півзахисник Ворскли вибув на 4 місяця

Хавбек Ворскли Дмитро Кравченко переніс операцію, через яку повернеться на поле навесні 2019 року.

Про це повідомляє офіційний сайт Ворскли.

Дмитро Кравченко отримав травму під час домашнього матчу Ліги Європи проти Спортінга. Пошкодження виявилося серйознішим, ніж здалося на перший погляд.

"На ту хвилину ми були попереду в рахунку, а у португальців ніяк не виходило забити гол. Тому і боротьба, що ближче до фінального свистка, ставала все жорсткіше. В якийсь момент я відчув сильний удар в ногу. Мені надали допомогу, і я продовжив гру, і незабаром зрозумів, що далі не зможу, і попросив про заміну", - пригадує Кравченко.

Діагноз, який поставили хавбеку - закритий перелом переднього краю правої великогомілкової кістки - показав, що футболісту знадобиться операція.

Футболіста прооперували в одній з київських клінік. За попередніми прогнозами, Кравченко знадобиться від чотирьох до п'яти місяців реабілітаційного періоду.

Нагадаємо, УЄФА відкрив дисциплінарну справу проти Ворскли.

Ворскла поступилася на своєму полі Шахтарю у чемпіонаті України.

Джерело - Ворскла.